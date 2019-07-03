2019/07/03 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، اطلاق خدمة التوثيق المدني في مخيم بيرسفي للنازحين في قضاء زاخو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق خدمة التوثيق المدني للنازحين في قضاء زاخو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق خدمة التوثيق المدني للنازحين في قضاء زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).