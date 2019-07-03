ضبط اكياس لتعبئة الأسمنت الأبيض تستخدم للغش في مطار النجف

2019/07/03 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت السلطات الجمركية في مطار النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، شحنة تتكون من ٣٠٠٠ كيس فارغ لتعبئة الأسمنت الأبيض موسومة ( صنع في تركيا ) تستخدم في الغش التجاري.

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