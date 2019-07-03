2019/07/03 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس صرّح قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني العميد، علي رضا صباحي فرد، بأن جيش بلاده يملك أسلحة سرية فريدة من نوعها سيواجه بها الولايات المتحدة و”أذنابها”.الجيش الإيراني يتوعد الأمريكيين بأسلحة سرية! روحاني: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي نحتاجه ونقلت وكالة أنباء فارس عن القائد العسكري الإيراني قوله خلال ملتقى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الإيراني يتوعد الأميركيين بأسلحة سرية! وكالة خطوة برس.

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