خبير تحكيمي: هدف الشرطة الاول في مرمى بغداد غير شرعي

2019/07/03 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير التحكيمي، رعد سليم، الاربعاء، أن هدف التعادل الذي سجله الشرطة في مرمى امانة بغداد، امس الثلاثاء، غير شرعي.وقال سليم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “هدف التعادل للشرطة يوم أمس ضد بغداد غير شرعي ويتحمله حكم الساحة لانه اكن قريباً من الحالة”.واوضح بالقول، “حتى لو تم تفعيل نظام الفار في دورينا […]

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