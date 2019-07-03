عقب قرار الحشد.. تساؤلات نيابية بشأن قدرة الحكومة على غلق مكاتب المنظمات

2019/07/03 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تساءل النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي, الأربعاء, عن قدرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على اصدار أمر ديواني يتعلق بتحديد مهام وغلق المكاتب غير القانونية لكثير من منظمات المجتمع المدني المنتشرة في بغداد والمحافظات وغالبيتها تعمل لمخابرات اجنبية بواجهه مدنية اسوة بأمره الديواني بشأن الحشد الشعبي.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مرحلة […]

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