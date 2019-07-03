2019/07/03 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FeR_lPj1KsU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة أخبار الساعة 12 بتوقيت بغداد من قناة العراقية الأخبارية IMN ليوم 03-07-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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