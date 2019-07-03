حاج فلسطيني يحافظ على مفتاح عودته لمدينته المجدل

2019/07/03 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحافظ الحاج الفلسطيني رفيق عنايا على مفتاح عودته لمدينته المهجرة المجدل , ولا زال مهتما بتراثه و الأواني النحاسية القديمة التي يحتفظ بها .حيث قال الحاج رفيق لمراسل النعيم نيوز : ” هذا الزي الفلسطيني الذي ارتديه ورثته عن أجدادي وسأحافظ عليه لآخر يوم في عمري , كما سأورثه لأحفادي , ولا يمكن التنازل …

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