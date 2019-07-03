2019/07/03 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وعدت الحسناء البيروفية ستيفاني كايو، بمنح اللاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، قبلة بعد استئذانه.وكتبت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء في حسابها على موقع تويتر “أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) للمسؤول عن الفوز على تشيلي الأربعاء”.وأثار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسناء بيرو تقدم عرضا لبطل الفوز على تشيلي وكالة خطوة برس.

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