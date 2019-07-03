ادارة مطار كركوك تنفي نشوب حريق داخل مبناه الجديد

2019/07/03 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر في المطار لموقع "الغدير"، ان" انه" لا صحة لما تناولته بعض وسائل الاعلام المحلية بشأن نشوب حريق كبير داخل المبنى الجديد للمطار والذي هو قيد الانشاء".واضاف المصدر، ان" الحريق ناتج عن عمليات التنظيف في محيط مدرج وفناء المطار"، مبينا، ان" ملاكات المطار قامت صباح اليوم بأحراق حشائش وادغال بهدف التنظيف".وكانت وسائل علام محلية اخبارا عاجلة عن نشوب حريق داخل مبنى المطار الجديد والذي اعلنت الادارة عن قرب افتتاحة بعد انتهاء اعمال الصيانة فيه.انتهى..م.م

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