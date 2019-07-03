الكهرباء تعلن قرب وصول انتاجها الى 20 الف ميغاواط

2019/07/03 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ممثل الوزارة في مجلس محافظة بغداد احمد موسى العبادي في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، ان" وزارة الكهرباء نجحت وخلال وقت قياسي، في تنفيذ خططها الرامية للنهوض بإنتاج الطاقة والوصول به الى 17 ألفا و800 ميغاواط مقارنة بـ 14 ألفا و800 ميغاواط للمدة ذاتها من العام الماضي، اي بزيادة متحققة تصل الى ثلاثة الاف ميغاواط من خلال ادخال عدد من الوحدات التوليدية في مناطق مختلفة من البلاد، مثل بيجي وعكاز وسامراء وصلاح الدين، علاوة على استثمار ارتفاع مناسيب المياه بالشكل الامثل ما اسهم بالنهوض بانتاج المحطات البخارية والكهرومائية".واضاف، ان" هدف الوزارة هو الوصول بالطاقة الانتاجية خلال المدة القليلة المقبلة، الى 20 الف ميغاواط من خلال عدد من الوحدات التوليدية الجديدة من بينها محطتا السماوة والتي سترفد المنظومة بـ 750 ميغاواط، والناصرية التي ستضيف الكمية ذاتها، الى جانب رفع الطاقة الانتاجية لعدد من المحطات كالقدس والصدر الغازيتين".وعد، ان" وصول انتاج الطاقة في عموم البلاد الى 20 ألف ميغاواط، انجازا كبيرا والاول من نوعه منذ تاسيس وزارة الكهرباء".ونوه الى ان" هذه الكمية من الانتاج ستسهم بشكل كبير في التخفيف عن كاهل المواطنين وتجهيزهم بساعات اضافية من التيار خلال شهور الصيف الحارة".واشار الى ان" هذه الكمية من الانتاج من الممكن ان تؤهل الوزارة لتجهيز المواطنين بالطاقة على مدار الساعة في حال تعاونهم بترشيد الطاقة والحد من التجاوزات التي تثقل اداء شبكات التوزيع في عموم البلاد وتزيد من حجم الاعطاب".انتهى..م.م

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