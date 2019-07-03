رسائل أميركية ملغمة لإيران بتجاوزها الخطوط الحمراء لمخزون اليورانيوم

2019/07/03 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – تواصل الولايات المتحدة حملتها بتكثيف أقصى الضغوط على طهران خاصة بعد تنصلها من التزاماتها حيال الاتفاق النووي ما سيدفع باتجاه

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