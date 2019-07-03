2019/07/03 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى- وكالة النبأ للأخبار/ قتل اربعة ارهابيين ، اليوم الاربعاء، خلال عملية امنية استباقية في جنوب قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان مقتضب، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "تمكنت قوة امنية مشتركة ،خلال عملية استباقية، من قتل ٤ إرهابيين، كانوا داخل إحدى الإنفاق في "سلسلة جبال شيخ إبراهيم" بالاضافة الى تدمير مضافتين جنوب قضاء تلعفر في محافظة نينوى".

واوضح البيان، ان "وضمت القوة المشتركة من الألوية ( 40، 53 ، 92 ) حشد شعبي والعاملة ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 ارهابيين بعملية استباقية جنوب تلعفر) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 4 ارهابيين بعملية استباقية جنوب تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).