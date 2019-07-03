2019/07/03 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الأربعاء، عن اجتماعات تجري بين مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس بشأن الهيكلة النهائية للحشد، فيما اشارت إلى وجود خيارين بشأن شكل رئاسة الهيئة.وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اجتماعاً جمع مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن اجتماعات بين مكتب عبد المهدي والفياض والمهندس للاتفاق على “رئاسة الحشد”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن اجتماعات بين مكتب عبد المهدي والفياض والمهندس للاتفاق على “رئاسة الحشد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).