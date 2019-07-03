التقاعد تعلن مباشرتها دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز

2019/07/03 | 13:25

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الأربعاء، 03 تموز، 2019، المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين والع...





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