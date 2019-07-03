تونس: عملية أمنية ناجحة تجبر انتحاريا على تفجير نفسه بعد محاصرته

2019/07/03 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس – أعلنت وزارة الداخلية التونسية في وقت مبكر الأربعاء إنه لم تقع أي خسائر بشرية بعدما فجر “إرهابي” يرتدي حزاما ناسفا

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