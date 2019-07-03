2019/07/03 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجيش الإيراني يتوعد الأمريكيين بأسلحة سرية!

صرّح قائد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني العميد، علي

رضا صباحي فرد، بأن جيش بلاده يملك أسلحة سرية فريدة من نوعها

سيواجه بها الولايات المتحدة و"أذنابها".ونقلت وكالات أنباء ايرانية عن القائد العسكري الإيراني قوله خلال

ملتقى نظم في مقر هيئة أركان الدفاع الجوي: "ولتعلم أمريكا وأذنابها

في المنطقة أنهم لم يعودوا قادرين على مواجهة نظام الجمهورية

الإسلامية الإيرانية، لأننا فضلا عن الأسلحة الدفاعية التي لدينا،

فلدينا أيضا أسلحة سرية وفريدة من نوعها خاصة بالشعب الإيراني".وتابع قائد سلاح الدفاع الجوي الإيراني قائلا: "إن سلاحنا المؤثر، إلى

جانب الأسلحة القتالية، يتمثل في ثقافة التضحية والشهادة، والوحدة،

والولاية، والتلاحم".وشدد العميد الإيراني على أنه "إذا توقف العدو على مسافة 200 ميل بحري

عن مضيق هرمز، فهذا بسبب عنصر الردع وأسلحتنا السرية تلك".وحذر الجانب الأمريكي من ارتكاب خطأ وصفه بأنه قد يكون "الأول

والأخير"، ويتمثل في أن "قابلية إيران القتالية لا يمكن اختبارها، لأن

أول خطأ له سيكون خطأه الأخير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإيراني يتوعد الأمريكيين بأسلحة سرية!) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإيراني يتوعد الأمريكيين بأسلحة سرية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).