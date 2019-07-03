2019/07/03 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تحقق شرطة العاصمة البريطانية، لندن، في وفاة الشيخ خالد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، إذ لا تزال ملابسات الحادث غير واضحة.وأعلن ديوان حاكم الشارقة وفاة خالد (39 عاما) يوم الاثنين في لندن، ولم تعلن رسميا أسباب الوفاة.ويبدو أن فحص الطب الشرعي لم يخلص إلى نتيجة حاسمة.ودفن جثمان خالد القاسمي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لندن تحقق في وفاة نجل حاكم الشارقة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن تحقق في وفاة نجل حاكم الشارقة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن تحقق في وفاة نجل حاكم الشارقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).