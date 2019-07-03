تقرير: قرار عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي سيف ذو حدين

2019/07/03 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى تقرير اخباري، الأربعاء، أن قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي وتنظيم عمله بأنه “سيف ذو حدين”.قد يسترضي الادارة الأميركية.وذكر التقرير الذي نشرته قناة “العالم” الإيرانية واطلعت عليه /المعلومة/، أن “قرار عبد المهدي الاخير (سيف ذو حدين) قد يسترضي الادارة الامريكية التي ترغب في تصفية الحشد الشعبي الذي قاتل […]

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