2019/07/03 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، اعتقال مسافر أجنبي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.وذكر بيان للهيئة ، أنه “تم إلقاء القبض على مسافر أجنبي، بحوزتهِ مادة مخدرة نوع {ترياك} تزن 40 غم في منفذ زرباطية الحدودي يروم إدخاله إلى البلد.وأضاف البيان ,أن “الاعتقال تم بالتعاون المشترك بين شعبة البحث والتحري ومفرزة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مسافر أجنبي بحوزته مادة مخدرة في زرباطية النعيم نيوز.

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