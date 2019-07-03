2019/07/03 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب عامر الفايز , الاربعاء , ان قرار تمديد الفصل التشريعي للبرلمان جاء لدعم برنامج الحكومة من خلال انجاز ملف الوكالات والتصويت على السفراء وكذلك التصويت على وزير التربية.وقال الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار مجلس النواب بتمديد الفصل التشريعي جاء برغبة النواب من اجل انجاز ملف انهاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تمديد الفصل التشريعي ضروري لانجاز ملف الوكالات والسفراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تمديد الفصل التشريعي ضروري لانجاز ملف الوكالات والسفراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).