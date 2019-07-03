مهند البراك - شبح الحرب و الفساد و اللادولة .2.

2019/07/03 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك و تشير تجارب دول عديدة الى ان الفساد هو الطابور الخامس لإشعال الحروب من اجل تحقيق اعلى الأرباح الأنانية، و خاصة في حالة اللادولة .بعد ان عشعش الفساد في البلاد و صار هو الحاكم الفعلي الذي عَبًر المحاصصة الطائفية و العرقية لتحقيق الأرباح القذرة دون ابسط مراعاة لحقوق الشعب و الوطن، بترابط و دعم قوى و طغم فساد اقليمية و عالمية (1).الأمر الذي تسبب بانسحاب العديد من الممولين و المستثمرين ال......

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