2019/07/03 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع مشترك يضم وزير النقل ووزير الشباب والرياضة والكابتن هادي أحمد لتقديم الدعم اللازم لنادي الميناء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/03 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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