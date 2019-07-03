المنتجات النفطية: تجهيز المولدات السكنية ودوائر الدولة للشهر الجاري

2019/07/03 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاربعاء، عن الخطة الشهرية المتعلقة بتجهيز المولدات السكنية ومولدات دوائر الدولة والقطاع الخاص بمنتوج زيت الغاز لكافة المحافظات لشهر تموز الجاري.

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