2019/07/03 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مناطق قضاء الخالص في محافظة ديالى أزمة وقود .وازدادت أعداد السيارات أمام محطات تعبئة الوقود ، فيما لم يعرف سبب الأزمة التي تمر بها مناطق المحافظة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أزمة وقود تعصف في ديالى النعيم نيوز.

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