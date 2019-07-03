2019/07/03 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت HONOR، العلامة التجارية الإلكترونية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، بعد حفل إطلاق ضخم في لندن مؤخراً، عن إطلاقها الإقليمي لهاتف HONOR 20 PRO.وسيصبح هاتف HONOR 20 PRO المعتمد من Google Play متوفراً في جميع متاجر التجزئة الرائدة في جميع أنحاء العراق في بداية شهر اب المقبل.وتأكيداً على التزام الشركة بتقديم أفضل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاتف HONOR 20 PRO في طريقه إلى العراق ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاتف HONOR 20 PRO في طريقه إلى العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).