اتحاد الريشة الطائرة يقرر اقامة دورة تحكيمية في بغداد

2019/07/03 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي للريشة الطائرة تنظيم دورة تحكيمية محلية لحكام المحافظات وطلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية منتصف شهر تموز الجاري.

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