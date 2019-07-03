الكعبي يطالب وزارة التربية بالاسراع ببدء مراحل إنجاز مشروع الابنية المدرسية ويتعهد بتذليل العقبات

2019/07/03 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، وزارة التربية للاسراع ببدء مراحل إنجاز مشروع الابنية المدرسية، متعهدا بتذليل اي عقبات تقف امام الانجاز.

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