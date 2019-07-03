2019/07/03 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن القاء القبض على عنصر أمني ينتحل صفة ضابط برتبة ملازم أول في بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ومن خلال الشك الحاصل حول احد الأشخاص وأثناء التجوال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عنصر أمني ينتحل صفة ضابط في بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عنصر أمني ينتحل صفة ضابط في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).