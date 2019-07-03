مقتل نجل مدير عام الدفاع المدني واصابة ابن اخيه في نزاع عشائري شرقي بغداد

2019/07/03 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل صباح اليوم الاربعاء نجل اللواء كاظم بوهان العكيلي مدير عام الدفاع المدني واصيب ابن اخيه في نزاع عشائري في منطقة الفضيلية “.وقال مصدر امني في تصريح صحفي ان نزاعا عشائريا وقع صباح اليوم في منطقة الفضيلية شرقي بغداد ، وادى الى صدام مسلح ، تسبب بمقتل احد الاشخاص واصابة العديد من المواطنين ، […]

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