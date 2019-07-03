2019/07/03 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة كركوك ، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في مطار كركوك.وقال المصدر ، إن “حريقاً اندلع صباح اليوم، في مطار كركوك”.وأضاف ، أن “فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق لاخماده”، مبيناً أن “أسباب الحريق لاتزال مجهولة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



حريق يلتهم داخل مطار كركوك قبل افتتاحه النعيم نيوز.

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