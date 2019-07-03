بالصور..”كريم” تنفذ كبائن لاستخدام أفراد شرطة المرور

2019/07/03 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أطلقت شركة “كريم” العراق، مبادرة مرورية جديدة، تدعم عبرها مديرية المرور العامة، وتنفذ بموجبها عدداً من الكبائن المجهزة تجهيزاً كاملاً لاستخدام أفراد شرطة المرور في عدة مناطق موزعة في أنحاء بغداد.وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من موظفي وسفراء “كريم” الذين انخرطوا في عمليات التركيب التي تضمنت كابينتين كمرحلة أولى، سيتم تعزيزها وفقاً لخطة زمنية […]

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