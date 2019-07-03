2019/07/03 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن العراق حريص على العلاقات الثنائية مع البحرين، مؤكدا تلقيه مكالمة من الرئيس البحريني الذي أشاد بجهود الحكومة العراقية في قضية الاعتداء على السفارة.وفي مقابلة نشرها موقع “إيلاف” اليوم الاربعاء، قال صالح إنه تلقى “مكالمة من جلالة ملك البحرين، وكان لطفًا منه أن يبدأ كلامه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح: هاتفني رئيس البحرين حول الاعتداء على السفارة وكالة خطوة برس.

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