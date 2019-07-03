2019/07/03 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أمرت السلطات الجزائرية المعنية، اليوم الأربعاء، بإيداع نجل عبد المالك سلال، رئيس الوزراء السابق، في الحبس المؤقت.وذكرت قناة “النهار” الجزائرية أنه “تم إيداع نجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بالإضافة إلى مدير ديوان رجل الأعمال علي حداد”.كما ذكر أنه تم إيداع رجل الأعمال أحمد معزوز، مالك مجمع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيداع نجل رئيس الوزراء الجزائري الأسبق في الحبس المؤقت وكالة خطوة برس.

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