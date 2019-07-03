التقاعد العامة: دفع رواتب تموز وفروقات لهذه الشريحة

2019/07/03 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت هيأة التقاعد العامة، الاربعاء، عن دفع فروقات رواتب المتقاعدين من أسر الشهداء وفق قانون مؤسسة الشهداء ( المعدومين على يد النظام السابق ) الذين ظهرت اسمائهم في التقرير وذكرت الهيأة في بيان انه “سيتم صرف فروقات أسر الشهداء والمصابين من ضحايا الارهاب للوجبات المتبقية مع صرف الدفعة الرابعة من فروقات السجناء […]

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