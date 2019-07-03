أول كسوف للشمس كلي منذ 427 عاما في تشيلي

2019/07/03 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قصد مئات الآلاف من السياح، منطقة الصحراء في شمال تشيلي، اليوم الثلاثاء، لمشاهدة ظاهرة كونية نادرة، وتابعوا كسوفا كاملا للشمس أمكن مشاهدته بوضوح

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