متاثرا بجراحه.. وفاة نجل شقيق مدير الدفاع المدني خلال النزاع العشائري بالفضيلية

2019/07/03 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن نجل شقيق مدير الدفاع المدني توفي متاثرا بجراحه خلال النزاع العشائري بالفضيلية في بغداد.

وقال المصدر في

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