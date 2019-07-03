العمل توزع رواتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا او لأول مرة

2019/07/03 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الوزارة اعلنت عن اكمال الإجراءات الخاصة بأطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا والمستلمين للمرة الأولى من هذا العام في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم الاحد المقبل الموافق 7/7/2019.سابقا والمستلمين للمرة الأولى من هذا العام في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم الاحد المقبل الموافق 7/7/2019".واضاف البيان ان" منح الراتب سيكون الكترونياً للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ ضمن محافظة بغداد من حاملي بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفي الرافدين والرشيد, اما المستفيدون الذين لم يصدر لهم بطاقة الماستر كارد سيتم الصرف لهم يدويا في المركز العراقي الكوري التابع للوزارة وفق وجبات سيتم نشرها لاحقا, وفيما يخص اقسام الهيئة في المحافظات سيكون وفق الية يحددها القسم في كل محافظة مشيرا الى ان الراتب هو استحقاق ثلاثة أشهر هي نيسان وايار وحزيران بواقع ٥١٠ الاف دينار لكل مستفيد".وفي ذات السياق بين النائب الاداري لرئيس الهيئة علي جعفر الحلو ان استلام الراتب اليدوي للذين لم تصدر لهم بطاقة الماستر كارد يتم بحضور المعين فقط دون الحاجة لمراجعة المعاق مستصحباً معه المستمسكات الأصلية للطرفين المعين والمعاق.واكد انه" ستعلن أسماء المشمولين بالدفع اليدوي على شكل وجبات عبر الموقع الالكتروني والصفحات الرسمية للوزارة وصفحة الهيئة الرسمية اما باقي المحافظات فسيتولى كل قسم إعلان اسماء المستفيدين التابعين له وفقا للألية التي تناسبه".انتهى..م.م

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