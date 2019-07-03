2019/07/03 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7UV_VrxhMDY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلاق النجوم وصاحب تسريحات بوغا اللافتة عراقي الجنسية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلاق النجوم وصاحب تسريحات بوغا اللافتة عراقي الجنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).