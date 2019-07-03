2019/07/03 | 13:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلاق النجوم وصاحب تسريحات بوغا اللافتة عراقي الجنسية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7UV_VrxhMDY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلاق النجوم وصاحب تسريحات بوغا اللافتة عراقي الجنسية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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