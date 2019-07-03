“بالفديو”.. شباب بغداد يهربون من حرارة الصيف الى مكان يغفو على نهر دجلة

2019/07/03 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يهرب شباب العاصمة بغداد في كل عام من حرارة الصيف الى مكان يقع في منطقة الاعظمية يدعى بـ”المسناية”، التي تغفو على نهر دجلة.

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