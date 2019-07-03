استمرار النزاع العشائري في الفضيلية والقوات الامنية تغلق الطرق المؤدية اليها

2019/07/03 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افاد مصدر امني، الاربعاء، باستمرار النزاع العشائري في منطقة الفضيلية في بغداد، فيما اكد ان القوات الامنية اغلقت جميع الطرق المؤدية الى المنطقة.

وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان " النزاع العشائري لا يزال مستمراً في منطقة الفضيلية في بغداد".وأضاف ان "القوات الامنية اغلقت جميع الطرق المؤدية الى منطقة الفضيلية بالكامل".وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بمقتل نجل مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وإصابة نجل شقيقه جراء نزاع عشائري في الفضيلية شرقي بغداد.انتهى

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