المنتخب البرازيلي يتأهل لنهائي كوبا امريكا بفوزه على الارجنتين

2019/07/03 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل المنتخب البرازيلي الى نهائي كوبا أميركا بعد فوزه على غيرمه الارجنتيني {2-0}، فجر اليوم الاربعاء، في قمة مباريات نصف النهائي التي لعبت على ملعب جوفيرنادور ماجاليس على الاراضي البرازيلية التي تستضيف البطولة.وسجل هدف البرازيل الاول نجم مانشستر سيتي الانكليزي جابرييل خيسوس في الدقيقة {19} من الشوط الأول، فيما أضاف نجم ليفربول الانكليزي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة {71} من عمر المباراة.وينتظر البرازيل في النهائي الفائز من مباراة تشيلي وبيرو التي ستلعب فجر الخميس على ملعب غريميو أرينا.

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