سعر الصرف ليوم الاربعاء 3/7/2019

2019/07/03 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - السعر في بورصة الكفاح 120,175....السعر في صيرفات بغداد119,500120,500---------دهوك120,350--------النجف120,250---------اربيل 120,300---------البصرة120,250---------الموصل120,400---------السليمانية120,325---------ميسان120,250-----------------الليرة التركية 5,63-------التومان الايراني1297

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