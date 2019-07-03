2019/07/03 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكّن علماء من تحديد “كعب أخيل” (نقطة ضعف) الأورام السرطانية، الذي يدفع الخلايا التي تنشر المرض إلى تفعيل عملية التدمير الذاتي.وأظهرت التجارب أن حجب بروتين محدد (ATF4 ) يقوم بتغذية الأورام، يؤدي إلى قتلها، حيث عملت هذه التقنية على مجموعة من الأشكال البشرية للمرض وكذلك الفئران المصابة بسرطان الأمعاء والدم.وقال عالم الأورام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف “نقطة ضعف” جديدة للأورام السرطانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف “نقطة ضعف” جديدة للأورام السرطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).