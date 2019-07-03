2019/07/03 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية بملف الدفع الالكتروني “الماستر كارد”، لوجود “خلل” في منح الاجازات وآلية العمل مع البنك المركزي.وقال الجبوري للمركز الخبري الوطني NNC، إن “المالية النيابية اشرت خللا في آلية منح الاجازات لبطاقة الدفع الالكتروني (الماستر كارد)، كما رصدت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الماستر كارد يعود للواجهة..والمالية النيابية تؤشر “خللا” جديدا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الماستر كارد يعود للواجهة.. والمالية النيابية تؤشر “خللا” جديدا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الماستر كارد يعود للواجهة.. والمالية النيابية تؤشر “خللا” جديدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).