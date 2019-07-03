2019/07/03 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاربعاء، المباشرة بصرف الرواتب للمدنيين والعسكريين لشهر تموز.وذكر بيان للتقاعد الوطنية وتلقته وكالة صدى ، ان “الهيئة باشرت بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز ٢٠١٩”.واضاف البيان ان صرف الرواتب يتضمن ايضا “دفع فروقات رواتب المتقاعدين من أسر الشهداء وفق قانون مؤسسة الشهداء (المعدومين على يد النظام السابق) الذين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد تعلن المباشرة بصرف الرواتب للمدنيين والعسكريين والفروقات للمشمولين لشهر تموز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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