2019/07/03 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن البنك المركزي، الاربعاء، تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع.وذكر البنك في بيان “إنطلاقاً من واجبات البنك المركزي العراقي المنصوص عليها في قانونه وبهدف ضمان استقرار القطاع المصرفي وزيادة الثقة به، يعلن هذا البنك عن موافقة دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع / مساهمة مختلطة استناداً لأحكام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).