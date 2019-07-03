2019/07/03 | 13:56

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التعليم العالي تنذر كلية التراث الجامعة وتعفي عدداً من تدريسييها

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بغداد اليوم - البصرة

أبدى متظاهرون من اهالي البصرة، الأربعاء، 03 تموز، 2019، إستعدادهم لتنظيم تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما بينوا أن هذه الخطوة تأتي بعد ان منعهم محافظ البصرة اسعد العيداني من حق التظاهر، حسب قولهم.

وقالت المتظاهرة

بغداد اليوم- ديالى

أصدرت نقابة المعلمين العراقيين، الأربعاء، 03 تموز، 2019، بياناً بشأن شغور منصب وزير التربية، فيما وجهت طلباً للحكومة والبرلمان.

وذكرت النقابة في بيانها أنه "تأكيدا على بيانات نقابة المعلمين العراقيين ومواقفها الساب

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الأربعاء، 03 تموز، 2019، المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز الجاري.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "باشرت كذلك بدفع فروقات رواتب المتقاعدين من أسر ال

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