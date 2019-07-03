الكشف عن اجتماعات بين مكتب عبد المهدي والفياض والمهندس للاتفاق على “رئاسة الحشد” 13:24

2019/07/03 | 13:56

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بغداد :سومر نيوز

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الأربعاء، عن اجتماعات تجري بين مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي...

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