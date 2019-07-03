معرض فني يجمع الاقليات في العاصمة العراقية بغداد

2019/07/03 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة استضاف مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (HRO) في بغداد في اليومين الماضيين معرضا يعرض الأعمال الفنية التي أنشأها ممثلو الأقليات في جميع أنحاء العراق.عرض المعرض أعمالاً ل 34 فنان “من بينهم 3 نساء” ينتمون إلى الأقليات مثل الشبك, البهائيين, المسيحيين (الكلدان ,الأرمن ,الآشوريين والسريانيين) والايزيديين ,الكاكائيين …

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