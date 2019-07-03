2019/07/03 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناجية ايزيدية تكشف من مبنى البرلمان معلومات عن اماكن المخطوفين من المكون) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناجية ايزيدية تكشف من مبنى البرلمان معلومات عن اماكن المخطوفين من المكون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).